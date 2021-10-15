«Барселона» в овертайме обыграла «Монако»
«Барселона» победила «Монако» (85:81 ОТ) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
В составе победителей самым результативным стал Брэндон Дэвис — 27 очков. У монегасков 16 очков заработал Майк Джеймс.
«Барселона» после этой победы вышла на первое место. «Монако» на десятой позиции.
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Монако» (Франция) — «Барселона» (Испания) — 81:85 ОТ (22:12, 13:19, 19:25, 21:19, 6:10)
15 октября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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