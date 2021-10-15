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«Барселона» в овертайме обыграла «Монако»

15 октября, 22:39

«Барселона» победила «Монако» (85:81 ОТ) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

В составе победителей самым результативным стал Брэндон Дэвис — 27 очков. У монегасков 16 очков заработал Майк Джеймс.

«Барселона» после этой победы вышла на первое место. «Монако» на десятой позиции.

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Монако» (Франция) — «Барселона» (Испания) — 81:85 ОТ (22:12, 13:19, 19:25, 21:19, 6:10)

15 октября.

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Евгений Петров все материалы автора
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