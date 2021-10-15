«Милан» обыграл «Эфес» в Евролиге, «Реал» победил «Панатинаикос»
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Милан» победил «Эфес» (75:71).
В составе победителей самым результативным стал Малкольм Дилэйни, набравший 16 очков. У «Эфеса» 17 очков набрал Василие Мичич.
В другом матче «Реал» обыграл «Панатинаикос» (88:65).
У «Реала» самым результативным игроком стал Уолтер Рафа (17 очков). Игрок «Панатинаикоса» Дэрил Макон набрал 18 очков.
Баскетбол
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Милан» (Италия) — «Эфес» (Турция) — 75:71 (16:21, 26:15, 21:13, 12:22)
«Реал» (Испания) — «Панатинаикос» (Греция) — 88:65 (30:18, 12:12, 20:20, 26:15)
15 октября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю