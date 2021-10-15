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«Милан» обыграл «Эфес» в Евролиге, «Реал» победил «Панатинаикос»

15 октября, 23:57
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В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Милан» победил «Эфес» (75:71).

В составе победителей самым результативным стал Малкольм Дилэйни, набравший 16 очков. У «Эфеса» 17 очков набрал Василие Мичич.

В другом матче «Реал» обыграл «Панатинаикос» (88:65).

У «Реала» самым результативным игроком стал Уолтер Рафа (17 очков). Игрок «Панатинаикоса» Дэрил Макон набрал 18 очков.

Баскетбол

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Милан» (Италия) — «Эфес» (Турция) — 75:71 (16:21, 26:15, 21:13, 12:22)

«Реал» (Испания) — «Панатинаикос» (Греция) — 88:65 (30:18, 12:12, 20:20, 26:15)

15 октября.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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