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ЦСКА обыграл «Црвену Звезду» в матче Евролиги

21:55
ЦСКА обыграл «Црвену Звезду». Фото ПБК ЦСКА
ЦСКА обыграл «Црвену Звезду». Фото ПБК ЦСКА
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В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги ЦСКА выиграл у «Црвены Звезды» (78:76).

В составе победителей самым результативным стал Уилл Клайберн, который набрал 18 очков. 16 очков в активе Алексея Шведа. У гостей с 16 очками лучшим снайпером стал Нейт Уолтерс.

ЦСКА занимает четвертое место. У «Црвены Звезды» десятая позиция.

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 78:76 (17:21, 25:21, 15:15, 21:19)

«Монако» (Франция) — «Барселона» (Испания) — 75:74 (22:12, 13:19, 19:23, 21:20)

15 октября.

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Евгений Петров все материалы автора
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