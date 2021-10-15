ЦСКА обыграл «Црвену Звезду» в матче Евролиги
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги ЦСКА выиграл у «Црвены Звезды» (78:76).
В составе победителей самым результативным стал Уилл Клайберн, который набрал 18 очков. 16 очков в активе Алексея Шведа. У гостей с 16 очками лучшим снайпером стал Нейт Уолтерс.
ЦСКА занимает четвертое место. У «Црвены Звезды» десятая позиция.
Евролига
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Россия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 78:76 (17:21, 25:21, 15:15, 21:19)
«Монако» (Франция) — «Барселона» (Испания) — 75:74 (22:12, 13:19, 19:23, 21:20)
15 октября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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