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Миротич стал MVP 14-го тура Евролиги

16:04
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Форвард «Барселоны» Никола Миротич был выбран MVP 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

В матче с «Реалом» (93:80) он повторил личный рекорд результативности, набрав 31 очко, и обновил личное достижение по рейтингу эффективности — 39 баллов.

В его активе также 10 подборов, 1 передачи и 9 спровоцированных фолов у игроков соперника.

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Иван Шитик все материалы автора
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