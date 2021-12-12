Карасев рассказал, что надо «Зениту» для возвращения на победный путь в Евролиге
Форвард «Зенита» Сергей Карасев прокомментировал победу своей команды над «Нижним Новгородом» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (90:74).
«Позитивно оцениваю выступление нашей команды, — отметил «СЭ» Сергей Карасев. — Выиграли, выполнили установку тренера. У нас сейчас есть проблемы с составом, много травмированных. Сыграли неплохо, от защиты, заигрывали больших, хорошо двигали мяч. «НН» — такая команда, где ребята давно играют вместе, сыгранные. Против них всегда непросто. Очень хорош сегодня был Коннер Фрэнкэмп. Организовывал игру, забивал, отдавал. Такой Коннер — очень помогает команде. А бывает не такой? У всех бывают хорошие и плохие дни. Если мы хотим претендовать на что-то не только в Лиге ВТБ, но и в Евролиге, надо, чтобы у всех наших игроков было как можно больше удачных дней».
В регулярном сезоне Евролиги «Зенит» проиграл три матча подряд.
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