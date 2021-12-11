«Барселона» обыграла «Реал» в Евролиге
«Барселона» переиграла «Реал» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 93:80. Каталонцы прервали победную серию мадридцев.
«Барселона» лидирует в турнирной таблице. «Реал» идет на второй строчке.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Барселона» (Испания) — «Реал» (Испания) — 93:80 (24:19, 27:23, 16:16, 26:22)
Б: Миротич (31 + 10 подборов), Лапровиттола (16), Дэвис (16).
Р: Эртель (11), Козюр (11), Серхио Юль (10), Тавареш (10), Уильямс-Госс (10).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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