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«Барселона» обыграла «Реал» в Евролиге

01:16
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«Барселона» переиграла «Реал» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 93:80. Каталонцы прервали победную серию мадридцев.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице. «Реал» идет на второй строчке.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Барселона» (Испания) — «Реал» (Испания) — 93:80 (24:19, 27:23, 16:16, 26:22)

Б: Миротич (31 + 10 подборов), Лапровиттола (16), Дэвис (16).

Р: Эртель (11), Козюр (11), Серхио Юль (10), Тавареш (10), Уильямс-Госс (10).

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Евгений Козинов все материалы автора
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