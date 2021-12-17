Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Женщины
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

«Реал» на выезде обыграл «Милан» в Евролиге

02:19
Теги:

«Реал» победил «Милан» (75:73) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги

В составе победителей самым результативным стал Фабьен Козер (17 очков). У «Милана» 18 очков в активе Шейвона Шилдса.

Испанский клуб занимает второе место в турнирной таблице. «Милан» на четвертой позиции.

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Милан» (Италия) — «Реал» (Испания) — 73:75 (19:18, 8:17, 21:20, 25:20)

16 декабря.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
Александр Филимонов признался, что участвовал в договорных матчах
Режиссер Александр Сокуров извинился за свой разговор с Путиным
0