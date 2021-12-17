«Реал» на выезде обыграл «Милан» в Евролиге
«Реал» победил «Милан» (75:73) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги
В составе победителей самым результативным стал Фабьен Козер (17 очков). У «Милана» 18 очков в активе Шейвона Шилдса.
Испанский клуб занимает второе место в турнирной таблице. «Милан» на четвертой позиции.
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Милан» (Италия) — «Реал» (Испания) — 73:75 (19:18, 8:17, 21:20, 25:20)
16 декабря.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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