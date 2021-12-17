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Итудис надеется, что ЦСКА реабилитируется за поражение от УНИКСа в матче с «Альбой»

09:25
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги против «Альбы».

«В матче против УНИКСа у нас получилось очень разочаровывающее выступление, особенно в первой половине. Оно разочаровало, прежде всего, тем, как мы отнеслись к игре. Так что нам необходимо реабилитироваться, быть готовыми к следующему матчу психологически и физически», — приводит пресс-служба армейцев слова Итудиса.

Матч «Альба» — ЦСКА состоится сегодня, 17 декабря. Начало встречи — в 21.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/2021-12-17-alba-cska-news-preview/

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Иван Торопцев все материалы автора
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