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«Барселона» на выезде обыграла «Панатинаикос» в матче Евролиги

00:08
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В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Барселона» выиграла у «Панатинаикоса» (85:82).

В другом матче «Эфес» на выезде победил «Маккаби» (92:78).

«Барса» на данный момент лидирует в турнирной таблице. «Панатинаикос» на 17-й позиции.

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Панатинаикос» (Греция) — «Барселона» (Испания) — 82:85 (26:26, 23:15, 15:27, 18:17)

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Эфес» (Турция) — 78:92 (27:20, 20:30, 16:20, 15:22)

16 декабря.

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Евгений Петров все материалы автора
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