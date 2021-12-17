«Барселона» на выезде обыграла «Панатинаикос» в матче Евролиги
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Барселона» выиграла у «Панатинаикоса» (85:82).
В другом матче «Эфес» на выезде победил «Маккаби» (92:78).
«Барса» на данный момент лидирует в турнирной таблице. «Панатинаикос» на 17-й позиции.
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Панатинаикос» (Греция) — «Барселона» (Испания) — 82:85 (26:26, 23:15, 15:27, 18:17)
«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Эфес» (Турция) — 78:92 (27:20, 20:30, 16:20, 15:22)
16 декабря.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю