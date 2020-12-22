Матч Евролиги «Зенит» — «Црвена звезда» пройдет без зрителей
В связи с постановлением правительства Санкт-Петербурга, вносящим уточнения и корректировки в ранее действовавшие нормативно-правовые акты о проведении спортивных мероприятий, доступ болельщиков на матч Евролиги между «Зенитом» и сербской «Црвеной Звездой» закрыт, сообщает сайт российского клуба.
Встреча пройдет во вторник, 22 декабря в Санкт-Петербурге. Отмечается, что «Зенит» вернет деньги владельцам абонементов за пропущенный матч.
Дополнительная информация:
http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2020/12/22/match-s-tsrvenoy-zvezdoy-proydet-bez-zriteley/
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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