В связи с постановлением правительства Санкт-Петербурга, вносящим уточнения и корректировки в ранее действовавшие нормативно-правовые акты о проведении спортивных мероприятий, доступ болельщиков на матч Евролиги между «Зенитом» и сербской «Црвеной Звездой» закрыт, сообщает сайт российского клуба.

Встреча пройдет во вторник, 22 декабря в Санкт-Петербурге. Отмечается, что «Зенит» вернет деньги владельцам абонементов за пропущенный матч.