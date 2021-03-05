Мальцев прокомментировал поражение «Химок» от «Альбы» в Евролиге

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев прокомментировал поражение подмосковного клуба в матче регулярного сезона Евролиги против «Альбы» (81:100).

«Поздравляю «Альбу» с хорошей игрой, особенно во второй половине. Первые 26 минут мы играли в хороший баскетбол: у нас были и нападение, и защита, потом сказалась короткая ротация. Она не позволила держать такой же настрой и такой же уровень игры», — сказал Мальцев в интервью клубному сайте.

«Химки» продолжают занимать последнее место в Евролиге с тремя победами в 27 матчах, немецкий клуб на 15-м месте (9 побед).