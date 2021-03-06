«Олимпиакос» обыграл «Црвену Звезду» в Евролиге

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Олимпиакос» победил «Црвену Звезду» (94:79) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

В составе победителей самым результативным стал Шакил Маккиссик — 20 очков. У гостей 19 очков набрал Марко Симонович.

«Олимпиакос» занимает 13-е место. «Црвена Звезда» на 17-й позиции.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Олимпиакос» (Греция) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 94:79 (30:19, 23:29, 22:19, 19:12)