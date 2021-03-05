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«Химки» проиграли «Альбе» в матче Евролиги

21:41
Джордан Мики. Фото Twitter
Джордан Мики. Фото Twitter
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«Химки» 5 марта в матче регулярного сезона Евролиги потерпели поражение от «Альбы» (81:100).

Самым результативным игроком встречи стал защитник немецкого клуба Маркус Эрикссон, который набрал 39 очков, сделал 4 подбора и отдал 2 результативные передачи.

У подмосковного клуба больше всех набрал центровой Джордан Мики, у которого 29 очков и 9 подборов.

«Химки» продолжают занимать последнее место в Евролиге с тремя победами в 27 матчах, немецкий клуб на 15-м месте (9 побед).

Евролига. Регулярный чемпионат

«Химки» (Россия) — «Альба» (Германия) — 81:100 (25:20, 22:21, 20:27, 14:32)

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