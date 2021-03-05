«Милан» обыграл «Жальгирис» и догнал ЦСКА в таблице Евролиги

«Милан» в матче регулярного сезона Евролиги 5 марта на выезде обыграл «Жальгирис» (69:64). 23 очка в составе итальянского клуба набрал легкий форвард Шейвон Шилдс.

После этой победы «Милан» догнал ЦСКА в турнирной таблице Евролиги, по состоянию на 5 марта, соперники делят второе-третье места. У обеих команд по 18 побед, но миланцы сыграли на один матч больше.

Евролига. Регулярный чемпионат

«Жальгирис» (Литва) — «Милан» (Италия) — 64:69 (13:19, 19:15, 13:16, 19:19)