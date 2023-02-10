«Маккаби» продлил контракт с Брауном. Ранее разыгрывающий играл за УНИКС

«Маккаби» объявил о подписании нового контракта с разыгрывающим защитником Лоренцо Брауном. Соглашение с 32-летним американцем рассчитано до 2026 года.

В сезоне-2021/22 Браун выступал за УНИКС. Он сыграл 19 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем по 14,9 очка, 3,3 подбора и 5,2 передачи.

В этом сезоне Браун сыграл в 8 матчах чемпионата Израиля, набирая в среднем по 6,5 очка, 2,3 подбора и 4,8 передачи. В Евролиге он набирает в среднем по 16,6 очка, 3,2 подбора и 6,0 передач.