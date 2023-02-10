«Бавария» дома проиграла «Партизану»

В четверг, 9 февраля, состоялись три матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Маккаби» на своем паркете проиграл «Црвене Звезде» (86:89), несмотря на 38 очков разыгрывающего защитника Уэйда Болдуина, «Бавария» потерпела поражение от «Партизана» (71:82), а «Барселона» на выезде переиграла «Виртус» (92:75).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 86:89 (18:18, 16:26, 21:25, 31:20)

М: Болдуин (38), Колсон (16), Хиллиард (10).

Ц: Недович (28), Митрович (14), Добрич (13), Петрушев (12), Вильдоса (10).

«Виртус Б» (Италия) — «Барселона» (Испания) — 75:92 (17:22, 10:25, 12:27, 36:18)

В: Жете (14), Лундберг (13), Белинелли (12).

Б: Миротич (17), Абринес (16), Йокубайтис (13).

«Бавария» (Германия) — «Партизан» (Сербия) — 71:82 (19:19, 14:20, 12:21, 26:22)

Б: Сили (11), Уайлер-Бэбб (10), Уолден (10).

П: Пантер (19), Лессор (16), Наннэлли (15), Экзам (11).