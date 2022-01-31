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Сегодня, 21:54

Кулагин ожидает сложный матч с «Басконией» в Евролиге

Тимур Ганеев
Корреспондент

Защитник «Зенита» Дмитрий Кулагин поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Басконией» в рамках 24 тура Евролиги.

«Мы ожидаем упорную борьбу завтра, — отметил «СЭ» Дмитрий Кулагин. — Команда соперника испытывает определенные трудности в последнее время, но они по-прежнему опасны. Мы в свою очередь желаем подтвердить амбиции, улучшать игру и шаг за шагом идти к поставленным целям».

В первом круге «Зенит» разгромил испанский клуб в Санкт-Петербурге (83:54).

БК Баскония
БК Зенит
Дмитрий Кулагин
Евролига
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