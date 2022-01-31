Кулагин ожидает сложный матч с «Басконией» в Евролиге

Защитник «Зенита» Дмитрий Кулагин поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Басконией» в рамках 24 тура Евролиги.

«Мы ожидаем упорную борьбу завтра, — отметил «СЭ» Дмитрий Кулагин. — Команда соперника испытывает определенные трудности в последнее время, но они по-прежнему опасны. Мы в свою очередь желаем подтвердить амбиции, улучшать игру и шаг за шагом идти к поставленным целям».

В первом круге «Зенит» разгромил испанский клуб в Санкт-Петербурге (83:54).