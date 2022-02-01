Паскуаль оценил шансы «Зенита» победить «Басконию» в матче Евролиги

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от предстоящего матча Евролиги с «Басконией».

«Баскония» - это одна из тех команд, которые очень опасны дома. Они играют очень энергично и в высоком темпе. Несмотря на то, что у нас сейчас проблемы с коронавирусом и с некоторыми травмами, мы знаем, что против нас выйдет команда, с которой будет очень тяжело.

Невен Спахия — мой хороший друг, у нас хорошие отношения, мы много раз играли друг против друга. Сейчас он проделывает отличную работу. Душко Иванович для меня — один из баскетбольных маэстро, супертренер для всей Евролиги. Мы не можем сравнивать их друг с другом. У Невена есть свой стиль. Он отличный тренер и точка. Игроки у него тоже очень хорошие, прекрасные созидатели, которые хорошо бросают», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

Матч «Баскония» — «Зенит» состоится 1 февраля в 22:30 по московскому времени.