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Сегодня, 15:30

Центровой ЦСКА Милутинов признан лучшим игроком 23-го тура Евролиги

Иван Торопцев
Корреспондент

Центровой ЦСКА Никола Милутинов признан лучшим игроком 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

В матче с УНИКСом (86:75) серб набрал 17 очков, а также сделал 7 подборов и 2 результативных передачи, завершив игру с показателем эффективности «28».

В сезоне-2021/22 Милутинов принял участие в 13 матчах ЦСКА в Евролиге, набирая в среднем 6,6 очка, 5,4 подбора и 1 передачу за матч.

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