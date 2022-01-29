Центровой ЦСКА Милутинов признан лучшим игроком 23-го тура Евролиги
Центровой ЦСКА Никола Милутинов признан лучшим игроком 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
В матче с УНИКСом (86:75) серб набрал 17 очков, а также сделал 7 подборов и 2 результативных передачи, завершив игру с показателем эффективности «28».
The BEST OF the MVP!#EveryGameMatters pic.twitter.com/jTsb2pY2u5— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 29, 2022
В сезоне-2021/22 Милутинов принял участие в 13 матчах ЦСКА в Евролиге, набирая в среднем 6,6 очка, 5,4 подбора и 1 передачу за матч.
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