Центровой ЦСКА Милутинов признан лучшим игроком 23-го тура Евролиги

Центровой ЦСКА Никола Милутинов признан лучшим игроком 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

В матче с УНИКСом (86:75) серб набрал 17 очков, а также сделал 7 подборов и 2 результативных передачи, завершив игру с показателем эффективности «28».

В сезоне-2021/22 Милутинов принял участие в 13 матчах ЦСКА в Евролиге, набирая в среднем 6,6 очка, 5,4 подбора и 1 передачу за матч.