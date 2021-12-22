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Кэнаан — о матче с «Барселоной»: «УНИКСу точно не будет легко. Готовимся к настоящему вызову»

Защитник УНИКСа Кэнаан оценил шансы команды в матче Евролиги против «Барселоны»
09:59
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Защитник УНИКСа Айзейя Кэнаан поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги против «Барселоны».

«Мы встречаемся с сильнейшей командой Евролиги. Готовимся к настоящему вызову в стенах «Палау Блауграны». Знаем, что испанские болельщики известны своей любовью к команде. Легко нам точно не будет. Однако в наших руках сделать все возможное для победы», — приводит пресс-служба казанцев слова Кэнаана.

Матч «Барселона» — УНИКС состоится сегодня, 22 декабря, начало встречи — в 23.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=prevyu-barselona-vs-uniks

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Иван Торопцев все материалы автора
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