Кэнаан — о матче с «Барселоной»: «УНИКСу точно не будет легко. Готовимся к настоящему вызову»
Защитник УНИКСа Айзейя Кэнаан поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги против «Барселоны».
«Мы встречаемся с сильнейшей командой Евролиги. Готовимся к настоящему вызову в стенах «Палау Блауграны». Знаем, что испанские болельщики известны своей любовью к команде. Легко нам точно не будет. Однако в наших руках сделать все возможное для победы», — приводит пресс-служба казанцев слова Кэнаана.
Матч «Барселона» — УНИКС состоится сегодня, 22 декабря, начало встречи — в 23.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=prevyu-barselona-vs-uniks
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