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Перасович оценил шансы УНИКСа в матче с «Барселоной», лидирующей в Евролиге

Тренер УНИКСа Перасович оценил шансы команды в матче с «Барселоной», лидирующей в Евролиге
08:50
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги против «Барселоны».

«Барселона» — единоличный лидер турнира. Их ростер включает таких выдающихся баскетболистов как Миротич, Курич, Дэвиc и многих других. Испанская команда играет в отличный баскетбол и агрессивно защищается. Считаю, они — главные претенденты на чемпионский титул. Наша задача на игру заключается в том, чтобы действовать с максимальной концентрацией все 40 минут. Для победы мы должны показать свой лучший баскетбол", — приводит пресс-служба казанцев слова Перасовича.

Матч «Барселона» — УНИКС состоится сегодня, 22 декабря. Начало встречи — в 23.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=prevyu-barselona-vs-uniks

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Иван Торопцев все материалы автора
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