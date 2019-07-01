Карасев признался, что очень хочет сыграть с "Химками" в Евролиге

Форвард "Химок" Сергей Карасев не сомневался при решении о переезде в Подмосковье, сообщает официальный сайт клуба. Ранее "Зенит"объявил об уходе 25-летнего баскетболиста.

– Для меня большая честь представлять БК "Химки", клуб с очень большим именем, большим опытом и амбициями. Третий год подряд команда завоевывает путевку в Евролигу, где я очень хочу сыграть. Никаких сомнений при решении о переезде в Подмосковье не было, и моя семья поддержала мой выбор. Я счастлив быть в "Химках", – приводит слова Карасева пресс-служба "Химок".

"Зенит" официально объявил об уходе Карасева // Карасев пополнил состав "Химок"