"Зенит" официально объявил об уходе Карасева

"Зенит" попрощался в своем Twitter с Сергеем Карасевым, выступающим на позициях атакующего защитника и легкого форварда.

– Сергей Карасев покидает "Зенит". Спасибо за все сезоны!, – написал клуб.

В какой именно клуб переходит Карасев не уточняется, однако как сообщалось ранее игрок принял решение перебраться в "Химки". В качестве одной из причин его ухода называлось уменьшение годовой зарплаты примерно на треть – до 700 тысяч долларов в год.

В прошлом сезоне Карасев провел 18 игр за "Зенит" в Единой лиге ВТБ, набирая в каждом матче в среднем 9,7 очков за игру.