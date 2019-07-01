Карасев пополнил состав "Химок"

Атакующий защитник Сергей Карасев подписал с "Химками" контракт на два года, информирует официальный сайт подмосковной команды. Ранее "Зенит" объявил об уходе 25-летнего баскетболиста.

​– Рад, что подписали контракт с Сергеем. Слежу за ним давно, это один из самых больших талантов в российском баскетболе. Имеет опыт игры в НБА и Еврокубке. Считаю, что он принял правильное решение поменять клуб, атмосферу, партнеров. У него большой потенциал, и моя задача, как тренера, помочь полностью раскрыть его.



У Карасева хороший бросок, хороший проход, но я ценю в нем понимание игры, он не играет на себя, а всегда принимает рациональные решения, обладает хорошим видением, где пас отдать, когда лучше бросить. Думаю, что Сергею немного надо прибавить в "физике", составим для него программу, но в целом же, Сергей Карасев – это баскетболист и человек с большой буквы, – цитирует пресс-служба "Химок" главного тренера команды Римаса Куртинайтиса.

"Зенит" официально объявил об уходе Карасева