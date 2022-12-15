Кампаццо продолжит карьеру в «Црвене Звезде». «Реал» не будет перебивать предложение

«Црвена Звезда» подпишет контракт с разыгрывающим защитником Факундо Кампаццо. 31-летний аргентинец начинал сезон в «Далласе», но был отчислен.

«Реал» не будет повторять предложение сербского клуба, поэтому переход состоится. Аргентинский баскетболист ранее выступал за мадридцев, поэтому они имеют право перехватить игрока у любого европейского клуба. Срок принятия решения истекает в четверг

В этом сезоне Кампаццо сыграл 8 матчей в НБА, набирая в среднем по 1,3 очка и делая по 0,3 подбора и 1,1 передачи.