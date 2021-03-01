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Калинич — самый ценный игрок Евролиги в феврале

15:28
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Форвард «Валенсии» Никола Калинич признан самым ценным игроком Евролиги в феврале, информирует сайт турнира.

«Валенсия» провела три матча, в которых обыграла ЦСКА (105:103 ОТ), «Реал» (89:78) и «Зенит» (91:62).

Калинич в среднем набирал 15,3 очка, делал 5,7 передачи и 3,7 подбора.

«Валенсия» занимает девятое место в турнирной таблице Евролиги.

В следующем матче команда сыграет с «Анадолу Эфесом».

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