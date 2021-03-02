Тренер «Зенита» Паскуаль поделился ожиданиями от матча с «Альбой»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль в интервью официальному сайту клуба рассказал о подготовке к матчу регулярного сезона Евролиги против «Альбы».

«Я считаю, что «Альба» проводит хороший сезон. Они играют в очень качественный баскетбол: очень серьёзны как в защите, так и в нападении. Они выглядят конкурентоспособно в матчах против всех европейских команд. Они приезжают в Петербург после домашней победы над «Панатинаикосом». Когда ты играешь против «Альбы», ты должен проводить матч хорошо. Если ты этого не сделаешь, ты не сможешь выиграть», — заявил испанский специалист.

Матч «Зенит» — «Альба» состоится во вторник, 2 марта. Начало — в 20.00 (мск). На данный момент питерский клуб занимает седьмое место с 15 победами, немцы расположились на 16-й строчке в Евролиге, имея 9 побед. Встреча первого круга в Берлине завершилась победой российской команды (73:66).