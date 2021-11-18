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«У нас был небольшой период потери концентрации». Итудис — о поражении от «Барселоны»

03:11
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после поражения от «Барселоны» (73:81) в матче регулярного чемпионата Евролиги отметил, что армейцы могли лучше противостоять прессингу со стороны соперника.

«Поздравляю «Барселону» с победой. Очевидно, можно многое сказать об игре. Мы начали с некоторым напряжением, это касается обеих команд в первой четверти. Затем у нас был небольшой период потери концентрации. Они не попадали из-под кольца, но возвращали мячи, забивали, и результат 25-14 был болезненным для нас.

В перерыве мы поговорили о том, как должны играть в баскетбол, что делать в обороне и в нападении. Довели игру до «+10?, а затем «Барселона» придавила нас прессингом. Мы могли бы справиться с этой ситуацией лучше», — цитирует пресс-служба клуба Итудиса.

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/2021-11-17-barcelona-cska-report/

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Евгений Козинов все материалы автора
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