Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после поражения от «Барселоны» (73:81) в матче регулярного чемпионата Евролиги отметил, что армейцы могли лучше противостоять прессингу со стороны соперника.

«Поздравляю «Барселону» с победой. Очевидно, можно многое сказать об игре. Мы начали с некоторым напряжением, это касается обеих команд в первой четверти. Затем у нас был небольшой период потери концентрации. Они не попадали из-под кольца, но возвращали мячи, забивали, и результат 25-14 был болезненным для нас.

В перерыве мы поговорили о том, как должны играть в баскетбол, что делать в обороне и в нападении. Довели игру до «+10?, а затем «Барселона» придавила нас прессингом. Мы могли бы справиться с этой ситуацией лучше», — цитирует пресс-служба клуба Итудиса.