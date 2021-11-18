«У нас был небольшой период потери концентрации». Итудис — о поражении от «Барселоны»
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после поражения от «Барселоны» (73:81) в матче регулярного чемпионата Евролиги отметил, что армейцы могли лучше противостоять прессингу со стороны соперника.
«Поздравляю «Барселону» с победой. Очевидно, можно многое сказать об игре. Мы начали с некоторым напряжением, это касается обеих команд в первой четверти. Затем у нас был небольшой период потери концентрации. Они не попадали из-под кольца, но возвращали мячи, забивали, и результат 25-14 был болезненным для нас.
В перерыве мы поговорили о том, как должны играть в баскетбол, что делать в обороне и в нападении. Довели игру до «+10?, а затем «Барселона» придавила нас прессингом. Мы могли бы справиться с этой ситуацией лучше», — цитирует пресс-служба клуба Итудиса.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://cskabasket.com/news/n/2021-11-17-barcelona-cska-report/
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