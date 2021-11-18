ЦСКА проиграл на выезде «Барселоне»
«Барселона» переиграла ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги — 81:73. Для российской команды это четвертое поражение в последних пяти играх. Каталонцы одержали вторую победу кряду.
Самым результативным игроком встречи стал форвард каталонской команды Никола Миротич, набравший 21 очко и сделавший 8 подборов. В составе армейцев 21 очко набрал центровой Йоханнес Фойгтманн.
«Барселона» лидирует в турнирной таблице, одержав 8 побед в 10 матчах. ЦСКА идет на 10-й строчке с 5 победами в 10 играх.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Барселона» (Испания) — ЦСКА (Россия) — 81:73 (13:13, 25:14, 13:33, 30:13)
Б: Миротич (21 + 8 подборов), Дэвис (14), Курич (13).
Ц: Фойгтманн (21), Шенгелия (17), Клайберн (9).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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