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ЦСКА проиграл на выезде «Барселоне»

01:12
17 ноября. «Барселона» — ЦСКА — 81:73. Фото euroleague.net
17 ноября. «Барселона» — ЦСКА — 81:73. Фото euroleague.net
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«Барселона» переиграла ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги — 81:73. Для российской команды это четвертое поражение в последних пяти играх. Каталонцы одержали вторую победу кряду.

Самым результативным игроком встречи стал форвард каталонской команды Никола Миротич, набравший 21 очко и сделавший 8 подборов. В составе армейцев 21 очко набрал центровой Йоханнес Фойгтманн.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице, одержав 8 побед в 10 матчах. ЦСКА идет на 10-й строчке с 5 победами в 10 играх.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Барселона» (Испания) — ЦСКА (Россия) — 81:73 (13:13, 25:14, 13:33, 30:13)

Б: Миротич (21 + 8 подборов), Дэвис (14), Курич (13).

Ц: Фойгтманн (21), Шенгелия (17), Клайберн (9).

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Евгений Козинов все материалы автора
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