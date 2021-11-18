Защитник «Маккаби» Уилбекин признан лучшим игроком 10-го тура Евролиги
Защитник «Маккаби» Скотти Уилбекин признан лучшим игроком 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
В игре с «Монако» (95:84) баскетболист набрал 37 очков, установив персональный рекорд и рекорд клуба.
.@scottiew5 was on ANOTHER ??? in Round 10!— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 18, 2021
A career-high in points matched the FRANCHISE HIGH for @MaccabitlvBC (37) Scottie picked up the MVP of Round 10 ?
'MVP of the Round' I #EveryGameMatters pic.twitter.com/7wN79dsdZy
Помимо этого, Уилбекин сделал 8 ассистов, 2 подбора и 2 перехвата.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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