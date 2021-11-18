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Защитник «Маккаби» Уилбекин признан лучшим игроком 10-го тура Евролиги

15:14

Защитник «Маккаби» Скотти Уилбекин признан лучшим игроком 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

В игре с «Монако» (95:84) баскетболист набрал 37 очков, установив персональный рекорд и рекорд клуба.

Помимо этого, Уилбекин сделал 8 ассистов, 2 подбора и 2 перехвата.

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Иван Торопцев все материалы автора
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