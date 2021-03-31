«Химки» в овертайме победили АСВЕЛ

«Химки» принимали французский АСВЕЛ в матче регулярного чемпионата Евролиги. Подмосковскная команда одержала победу в овертайме — 87:85.

Победу желто-синим принесли Алексей Швед, в активе которого 32 очка, и Джордан Мики (28 очков и 9 подборов).

Российский клуб победил впервые за последние пять матчей.

«Химки» располагаются на 18-й строчке в турнирной таблице, АСВЕЛ — 14-й.

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«Химки» (Россия) — АСВЕЛ (Франция) — 87:85 ОТ (20:22, 22:9, 20:19, 13:25, 12:10)

31 марта. Мытищи. «Арена Мытищи».