Главный тренер «Реала» дисквалифицирован на один матч Евролиги

Главный тренер мадридского «Реала» Пабло Ласо вынужден пропустить предстоящую встречу регулярного чемпионата Евролиги против «Олимпиакоса», сообщает Eurohoops.

Специалиста отстранили на один матч из-за удаления в игре с «Анадолу Эфесом» (83:108). Ласо покинул площадку с двумя техническими.

«Реал» находится на восьмой строчке в турнирной таблице и продолжает борьбу за выход в плей-офф турнира.