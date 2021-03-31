Главный тренер «Реала» дисквалифицирован на один матч Евролиги
19:48
Главный тренер мадридского «Реала» Пабло Ласо вынужден пропустить предстоящую встречу регулярного чемпионата Евролиги против «Олимпиакоса», сообщает Eurohoops.
Специалиста отстранили на один матч из-за удаления в игре с «Анадолу Эфесом» (83:108). Ласо покинул площадку с двумя техническими.
«Реал» находится на восьмой строчке в турнирной таблице и продолжает борьбу за выход в плей-офф турнира.
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