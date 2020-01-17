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Хэкетт вернулся к тренировкам и может сыграть с «Басконией» в Евролиге

12:19
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Атакующий защитник ЦСКА Дэниел Хэкетт вернулся к тренировкам в общей группе и может принять участие в матче регулярного чемпионата Евролиги против «Басконии», информирует пресс-служба армейцев. Игра пройдет сегодня, 17 января, на стадионе «Мегаспорт Арена» в Москве.

32-летний Хэкетт восстановился от открытого вывиха фаланги мизинца. Баскетболист получил повреждение в матче с «Химками». Встреча прошла 6 января.

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