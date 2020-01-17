Хэкетт вернулся к тренировкам и может сыграть с «Басконией» в Евролиге
12:19
Атакующий защитник ЦСКА Дэниел Хэкетт вернулся к тренировкам в общей группе и может принять участие в матче регулярного чемпионата Евролиги против «Басконии», информирует пресс-служба армейцев. Игра пройдет сегодня, 17 января, на стадионе «Мегаспорт Арена» в Москве.
32-летний Хэкетт восстановился от открытого вывиха фаланги мизинца. Баскетболист получил повреждение в матче с «Химками». Встреча прошла 6 января.
? Дани Хэкетт вернулся к тренировкам в общей группе и может принять участие в матче c @Baskonia.— CSKA Moscow (@cskabasket) January 17, 2020
Dani Hackett returned to practices and probable for the game.#CSKAbasket | #GameON