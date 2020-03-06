Хавьер Паскуаль: «Зениту» удалось показать характер как в нападении, так и в защите»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль после победы над «Жальгирисом» в матче Евролиги отметил, что команде удалось показать характер.

— Я счастлив, что удалось победить сегодня. Мы играли против команды, которая прямо сейчас показывает свой лучший баскетбол, — цитирует пресс-служба клуба Паскуаля. — У них есть энергия, их тактика — одна из лучших в Европе. В начале матча у нас в нападении были проблемы, соперники часто нас подлавливали. Из-за этого атака замедлялась. Мы были удивлены, хоть и готовились к этому. Но нам удалось показать характер как в нападении, так и в защите. Мы вернулись в этот матч и шаг за шагом показывали, чего мы стоим. Теперь нужно прогрессировать еще больше.