Главный тренер «Эфеса» Атаман прокомментировал разгромное поражение от ЦСКА

Главный тренер «Эфеса» Эргин Атаман прокомментировал поражение от ЦСКА (65:100) в матче регулярного сезона Евролиги.

«Три года мои парни так плохо не играли, даже не знаю, как анализировать подобные матчи. Хозяева отлично сыграли в нападении, с чем я их и поздравляю. Что делать дальше? Нет времени расстраиваться, уже через пару дней встреча с «Миланом», — цитирует Атамана Sportando.

Московские армейцы на данный момент возглавляют турнирную таблицу, одержав десятую победу в основное время. «Эфес» на девятом месте.