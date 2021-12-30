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УНИКС обыграл «Эфес» в матче Евролиги

20:43
УНИКС – «Эфес» - 75:67. Фото БК «Эфес»
УНИКС – «Эфес» - 75:67. Фото БК «Эфес»
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В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги УНИКС победил «Эфес» (75:67).

Самым результативным в составе победителей стал Джон Браун. Американец набрал 20 очков.У гостей с 17-ю очками лучшим снайпером стал Шейн Ларкин.

УНИКС занимает пятое место в турнирной таблице. «Эфес» на восьмой позиции.

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

УНИКС (Россия) — «Эфес» (Турция) — 75:67 (24:17, 18:21, 15:11, 18:18)

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Евгений Петров все материалы автора
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