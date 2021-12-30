УНИКС обыграл «Эфес» в матче Евролиги
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги УНИКС победил «Эфес» (75:67).
Самым результативным в составе победителей стал Джон Браун. Американец набрал 20 очков.У гостей с 17-ю очками лучшим снайпером стал Шейн Ларкин.
УНИКС занимает пятое место в турнирной таблице. «Эфес» на восьмой позиции.
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
УНИКС (Россия) — «Эфес» (Турция) — 75:67 (24:17, 18:21, 15:11, 18:18)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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