ЦСКА дома победил «Альбу» в Евролиге

ЦСКА обыграл «Альбу» в матче регулярного чемпионата Евролиги со счетом 91:72.

В составе победителей самым результативным игроком стал Никола Милутинов. У него в активе 21 очко. У «Альбы» 15 очков набрал Люк Сикма.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице. «Альба» идет на 15-й позиции.

В следующем матче Евролиги ЦСКА 10 февраля встретится с «Маккаби» из Тель-Авива.

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) — «Альба» (Германия) — 91:72 (22:15, 28:22, 19:19, 22:16)