«Фенербахче» обыграл «Реал», «Милан» выиграл у «Жальгириса»

Завершились два матча регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

«Фенербахче» обыграл «Реал» (66:51). Испанский клуб остался на первом месте, а их соперники идут восьмыми.

«Милан» на выезде победил «Жальгирис» (74:70). Итальянский клуб идет третьим. Литовская команда на последнем, 18-м месте.

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Фенербахче» (Турция) — «Реал» (Испания) — 66:51 (19:8, 8:9, 21:13, 18:21)

«Жальгирис» (Литва) — «Милан» (Италия) — 70:74 (18:17, 17:18, 16:18, 19:21)

8 февраля.