«Фенербахче» обыграл «Реал», «Милан» выиграл у «Жальгириса»
Завершились два матча регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
«Фенербахче» обыграл «Реал» (66:51). Испанский клуб остался на первом месте, а их соперники идут восьмыми.
«Милан» на выезде победил «Жальгирис» (74:70). Итальянский клуб идет третьим. Литовская команда на последнем, 18-м месте.
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Фенербахче» (Турция) — «Реал» (Испания) — 66:51 (19:8, 8:9, 21:13, 18:21)
«Жальгирис» (Литва) — «Милан» (Италия) — 70:74 (18:17, 17:18, 16:18, 19:21)
8 февраля.
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