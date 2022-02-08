Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Женщины
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Баскетбол
Евролига

Сегодня, 22:56

«Фенербахче» обыграл «Реал», «Милан» выиграл у «Жальгириса»

Евгений Петров
Корреспондент

Завершились два матча регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

«Фенербахче» обыграл «Реал» (66:51). Испанский клуб остался на первом месте, а их соперники идут восьмыми.

«Милан» на выезде победил «Жальгирис» (74:70). Итальянский клуб идет третьим. Литовская команда на последнем, 18-м месте.

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Фенербахче» (Турция) — «Реал» (Испания) — 66:51 (19:8, 8:9, 21:13, 18:21)

«Жальгирис» (Литва) — «Милан» (Италия) — 70:74 (18:17, 17:18, 16:18, 19:21)

8 февраля.

БК Жальгирис
БК Милан
БК Реал
БК Фенербахче
Евролига
0
Читайте также
«В разгар новой холодной войны американец приносит России медаль». Болельщики из США в шоке от Вика Уайлда
Развелся с русской звездой, был в депрессии из-за допинга, его записали в антиваксеры: как американец Вик Уайлд стал самым титулованным в сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Евролига объявила даты перенесенных матчей ЦСКА, УНИКСа и «Зенита»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости