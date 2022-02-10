Итудис выздоровел и отправился на матч Евролиги против «Маккаби» вместе с ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис выздоровел и отправился вместе с командой на матч регулярного чемпионата Евролиги против «Маккаби» из Тель-Авива.

Итудис заболел в начале февраля и пропустил три последних игры армейцев.

«Здорово снова быть в строю. Поздравляю тренерский штаб и всех игроков за стремление бороться и старание, проявленные в предыдущих матчах. Я восстановился не на сто процентов, но очень скучал по команде, а потому я здесь. И, главное, чтобы были здоровы игроки.



Мы не в полном составе, но продолжаем сражаться, на коротком временном отрезке команда сыграла четыре овертайма. И впереди еще одна битва. «Маккаби» сильнее, жестче играет на своей площадке при поддержке болельщиков. Знаем, что будет трудно, будем смотреть по ситуации и решать задачи по мере их поступления», — приводит пресс-служба красно-синих слова Итудиса.

Матч «Маккаби» — ЦСКА состоится сегодня, 10 февраля, начало — в 22.05 (мск).