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Итудис выздоровел и отправился на матч Евролиги против «Маккаби» вместе с ЦСКА

Иван Торопцев
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис выздоровел и отправился вместе с командой на матч регулярного чемпионата Евролиги против «Маккаби» из Тель-Авива.

Итудис заболел в начале февраля и пропустил три последних игры армейцев.

«Здорово снова быть в строю. Поздравляю тренерский штаб и всех игроков за стремление бороться и старание, проявленные в предыдущих матчах. Я восстановился не на сто процентов, но очень скучал по команде, а потому я здесь. И, главное, чтобы были здоровы игроки.

Мы не в полном составе, но продолжаем сражаться, на коротком временном отрезке команда сыграла четыре овертайма. И впереди еще одна битва. «Маккаби» сильнее, жестче играет на своей площадке при поддержке болельщиков. Знаем, что будет трудно, будем смотреть по ситуации и решать задачи по мере их поступления», — приводит пресс-служба красно-синих слова Итудиса.

Матч «Маккаби» — ЦСКА состоится сегодня, 10 февраля, начало — в 22.05 (мск).

Источник: https://cskabasket.com/news/n/2022-02-10-maccabi-cska-news-preview/
БК Маккаби (Тель-Авив)
БК ЦСКА
Димитрис Итудис
Евролига
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