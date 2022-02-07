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Сегодня, 20:22

Евролига объявила даты перенесенных матчей ЦСКА, УНИКСа и «Зенита»

Иван Шитик
Корреспондент

Евролига назвала даты перенесенных матчей регулярного чемпионата еврокубка с участием ЦСКА, УНИКСа и «Зенита».

27 февраля ЦСКА примет «Барселону» в рамках 19-го тура. Матч 18-го тура между москвичами и греческим «Олимпиакосом» состоится 20 марта.

«Зенит» 1 марта сыграет с французским «Виллербаном» (20-й тур), 8 марта — с «Олимпиакосом» (21-й), 29 марта — с «Миланом» (19-й).

УНИКС 22 февраля на выезде встретится с «Монако» в рамках 20-го тура, 1 марта казанцы проведут гостевой матч 21-го тура с «Миланом».

БК Зенит
БК УНИКС
БК ЦСКА
Евролига
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