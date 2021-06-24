«Фенербахче» подписал контракт с разыгрывающим «Басконии» Хенри
«Фенербахче» подписал контракт с разыгрывающим «Басконии» Пиеррией Хенри, сообщает пресс-служба турецкого клуба.
Контракт с 27-летним американец подписан по схеме «1+1».
Ранее проходила информация, что Хенри был близок к подписанию контракта с ЦСКА, которого московский клуб рассматривал в качестве замены Майку Джеймсу, отстраненного главным тренером Димитрисом Итудисом.
В Евролиге-2020/21 Хенри сыграл за испанский клуб 39 матчей, набирал в среднем 10,5 очка, совершал 3,2 подбора и отдал 7,3 передачи за игру.
С 2018 по 2019 году американец играл за казанский УНИКС.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fenerbahce.org/haberler/basketbol-erkek/2021/6/pierria-henry-fenerbahce-beko-da
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю