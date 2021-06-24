«Фенербахче» подписал контракт с разыгрывающим «Басконии» Хенри

«Фенербахче» подписал контракт с разыгрывающим «Басконии» Пиеррией Хенри, сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Контракт с 27-летним американец подписан по схеме «1+1».

Ранее проходила информация, что Хенри был близок к подписанию контракта с ЦСКА, которого московский клуб рассматривал в качестве замены Майку Джеймсу, отстраненного главным тренером Димитрисом Итудисом.

В Евролиге-2020/21 Хенри сыграл за испанский клуб 39 матчей, набирал в среднем 10,5 очка, совершал 3,2 подбора и отдал 7,3 передачи за игру.

С 2018 по 2019 году американец играл за казанский УНИКС.