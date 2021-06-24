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«Маккаби» подписал контракт бывшим центровым «Зенита» Рейнольдсом

15:20
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«Маккаби» подписал контракт бывшим центровым «Зенита» и «Баварии» Джаленом Рейнольдсом, сообщает пресс-служба тель-авивского клуба.

Контракт с 28-летним американцем заключен по схеме «2+1».

Сезон-2020/21 Рейнольдс провел в «Баварии». В 39 матчах Евролиги американец набирал в среднем 13,6 очка и 5,8 подбора.

Дополнительная информация:

http://www.maccabi.co.il/news.asp?id=8342&lang=en

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