«Маккаби» подписал контракт бывшим центровым «Зенита» Рейнольдсом
«Маккаби» подписал контракт бывшим центровым «Зенита» и «Баварии» Джаленом Рейнольдсом, сообщает пресс-служба тель-авивского клуба.
Контракт с 28-летним американцем заключен по схеме «2+1».
Сезон-2020/21 Рейнольдс провел в «Баварии». В 39 матчах Евролиги американец набирал в среднем 13,6 очка и 5,8 подбора.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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