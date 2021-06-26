Чемпион Европы Спанулис объявил о завершении карьеры
Знаменитый греческий разыгрывающий Василис Спанулис объявил о завершении карьеры, сообщает журналист Димистри Самолис.
38-летний Спанулис — один из самых успешных баскетболистов в истории Греции. С национальной командой выиграл Евробаскет (2005) и завоевал серебро чемпионата мира (2006). Трехкратный чемпион Евролиги, трехкратный MVP финала Евролиги, семикратный чемпион Греции.
Спанулис является обладателем нескольких рекордов Евролиги. Так, он лучший бомбардир в истории турнира (4239 очков). Наряду с Хуаном Карлосом Наварро он единственный баскетболист, который набрал в турнире более 4000 очков. Лучший в истории Евролиги по количеству передач (1516), у ближайшего преследователя Ника Калатеса — 1260. Кроме того, он возглавляет список рейтинга эффективности.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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