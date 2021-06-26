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Чемпион Европы Спанулис объявил о завершении карьеры

17:01
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Знаменитый греческий разыгрывающий Василис Спанулис объявил о завершении карьеры, сообщает журналист Димистри Самолис.

38-летний Спанулис — один из самых успешных баскетболистов в истории Греции. С национальной командой выиграл Евробаскет (2005) и завоевал серебро чемпионата мира (2006). Трехкратный чемпион Евролиги, трехкратный MVP финала Евролиги, семикратный чемпион Греции.

Спанулис является обладателем нескольких рекордов Евролиги. Так, он лучший бомбардир в истории турнира (4239 очков). Наряду с Хуаном Карлосом Наварро он единственный баскетболист, который набрал в турнире более 4000 очков. Лучший в истории Евролиги по количеству передач (1516), у ближайшего преследователя Ника Калатеса — 1260. Кроме того, он возглавляет список рейтинга эффективности.

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