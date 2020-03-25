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Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

Евролига рассчитывает доиграть сезон

20:41
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Сегодня, 25 марта, состоялось совещание совета аукционеров Евролиги. На нем было принято решение доиграть сезон, ранее прерванный из-за пандемии коронавируса.

«Турниры Евролиги и Еврокубка возобновятся, когда будут обеспечены оптимальные условия для здоровья и безопасности всех участников и получены соответствующие рекомендации от правительств стран Европы. Евролига считает приоритетным вариант с возобновлением сезона и его завершением согласно существующему формату.

Евролига продолжит изучать альтернативные варианты проведения завершающей стадии сезона, но они будут задействованы лишь в случае необходимости", — отмечено в заявлении.

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