Евролига рассчитывает доиграть сезон

Сегодня, 25 марта, состоялось совещание совета аукционеров Евролиги. На нем было принято решение доиграть сезон, ранее прерванный из-за пандемии коронавируса.

«Турниры Евролиги и Еврокубка возобновятся, когда будут обеспечены оптимальные условия для здоровья и безопасности всех участников и получены соответствующие рекомендации от правительств стран Европы. Евролига считает приоритетным вариант с возобновлением сезона и его завершением согласно существующему формату.

Евролига продолжит изучать альтернативные варианты проведения завершающей стадии сезона, но они будут задействованы лишь в случае необходимости", — отмечено в заявлении.