Евролига планирует отказаться от матча за третье место

Евролига намерена пересмотреть структуру проведения «Финала четырех». Матч за третье место может быть упразднен, ведь команда все равно не получают бронзовых медалей, сообщает Eurohoops и ONE.

Ранее многие баскетболисты и тренеры выражали недовольство таким форматом, подчеркивая бессмысленность матча за 3-е место.

Вместо этого матча лига планирует перенести на эти даты финал Еврокубка (Кубка Европы).

Напомним, что «Финал четырех» сезона-2021/22 Евролиги примет Берлин. Решающая стадия турнира пройдет с 27 по 29 мая.