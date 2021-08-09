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Евролига планирует отказаться от матча за третье место

22:35

Евролига намерена пересмотреть структуру проведения «Финала четырех». Матч за третье место может быть упразднен, ведь команда все равно не получают бронзовых медалей, сообщает Eurohoops и ONE.

Ранее многие баскетболисты и тренеры выражали недовольство таким форматом, подчеркивая бессмысленность матча за 3-е место.

Вместо этого матча лига планирует перенести на эти даты финал Еврокубка (Кубка Европы).

Напомним, что «Финал четырех» сезона-2021/22 Евролиги примет Берлин. Решающая стадия турнира пройдет с 27 по 29 мая.

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Иван Шитик все материалы автора

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