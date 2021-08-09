Евролига планирует отказаться от матча за третье место
Евролига намерена пересмотреть структуру проведения «Финала четырех». Матч за третье место может быть упразднен, ведь команда все равно не получают бронзовых медалей, сообщает Eurohoops и ONE.
Ранее многие баскетболисты и тренеры выражали недовольство таким форматом, подчеркивая бессмысленность матча за 3-е место.
Вместо этого матча лига планирует перенести на эти даты финал Еврокубка (Кубка Европы).
Напомним, что «Финал четырех» сезона-2021/22 Евролиги примет Берлин. Решающая стадия турнира пройдет с 27 по 29 мая.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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