Контракт Шведа с ЦСКА будет рассчитан на два года
Как стало известно «СЭ», защитник Алексей Швед (32 года, 198 см) окончательно согласовал свое возвращение в ЦСКА.
Контракт бронзового призера Олимпийских игр-2012 с армейцами будет рассчитан до конца сезона-2022/23. Официально об этом объявят в ближайшее время.
В системе ЦСКА Швед провел семь лет (дважды уходил в аренду в «Химки» и «Динамо»), выиграв с клубом Евролигу-2007/08 и четыре титула чемпиона России. Из столичной команды россиянин уехал в НБА в 2012 году.
О перспективах Шведа в коллективе Димитриса Итудиса можно почитать здесь.
Лучший русский игрок переходит в лучший российский клуб. Впишется ли Швед в систему Итудиса в ЦСКА?
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/vtb-league/reviews/gde-prodolzhit-kareru-aleksey-shved-posle-uhoda-himok-iz-edinoy-ligi-vtb-1812040/
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