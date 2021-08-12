Контракт Шведа с ЦСКА будет рассчитан на два года

Как стало известно «СЭ», защитник Алексей Швед (32 года, 198 см) окончательно согласовал свое возвращение в ЦСКА.

Контракт бронзового призера Олимпийских игр-2012 с армейцами будет рассчитан до конца сезона-2022/23. Официально об этом объявят в ближайшее время.

В системе ЦСКА Швед провел семь лет (дважды уходил в аренду в «Химки» и «Динамо»), выиграв с клубом Евролигу-2007/08 и четыре титула чемпиона России. Из столичной команды россиянин уехал в НБА в 2012 году.

О перспективах Шведа в коллективе Димитриса Итудиса можно почитать здесь.

Лучший русский игрок переходит в лучший российский клуб. Впишется ли Швед в систему Итудиса в ЦСКА?