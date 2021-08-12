Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Женщины
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

Контракт Шведа с ЦСКА будет рассчитан на два года

09:31
Алексей Швед. Фото Eurohoops
Алексей Швед. Фото Eurohoops
Теги:

Как стало известно «СЭ», защитник Алексей Швед (32 года, 198 см) окончательно согласовал свое возвращение в ЦСКА.

Контракт бронзового призера Олимпийских игр-2012 с армейцами будет рассчитан до конца сезона-2022/23. Официально об этом объявят в ближайшее время.

В системе ЦСКА Швед провел семь лет (дважды уходил в аренду в «Химки» и «Динамо»), выиграв с клубом Евролигу-2007/08 и четыре титула чемпиона России. Из столичной команды россиянин уехал в НБА в 2012 году.

О перспективах Шведа в коллективе Димитриса Итудиса можно почитать здесь.

Лучший русский игрок переходит в лучший российский клуб. Впишется ли Швед в систему Итудиса в ЦСКА?

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/vtb-league/reviews/gde-prodolzhit-kareru-aleksey-shved-posle-uhoda-himok-iz-edinoy-ligi-vtb-1812040/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Болельщики тебя за твой язык яйцами закидают». Мамаев судится с бывшей женой, хочет забрать дочь и требует алименты с супруги
Вратарь ЦСКА Акинфеев возглавил рейтинг самых преданных футболистов Европы
Карасев наказал Тухеля. А тот снова оставил Эмери без Суперкубка
«Челси» выиграл Суперкубок УЕФА, обыграв в серии пенальти «Вильярреал»
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
4
Офсайд