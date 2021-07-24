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Евролига и ассоциация игроков турнира заключили коллективное соглашение

16:47

Евролига и ассоциация игроков турнира (ELPA) объявили 24 июля о заключении коллективного соглашения, сообщает сайт организации.

Соглашение демонстрирует приверженность лиги, клубов, а также игроков единым принципам сотрудничества между всеми сторонами.

Первое в европейском баскетболе и командных видах спорта в целом соглашение подобного рода будет действовать до конца сезона-2023/24.

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Иван Шитик все материалы автора

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