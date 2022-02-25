Евролига перенесла матч между баскетбольными ЦСКА и «Барселоной» в Москве

Евролига сообщила о переносе матча 26-го тура регулярного чемпионата между ЦСКА и «Барселоной», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армейцев.

«Сегодня состоялось экстренное онлайн-совещание клубов Евролиги, посвященное продолжению участия в турнире российских команд на фоне политической обстановки и опасений участников турнира за собственную безопасность. По итогам совещания принято решение о переносе матча ЦСКА — «Барселона», запланированного на воскресенье, 27 февраля», — приводит ТАСС текст заявления красно-синих.

Матч ЦСКА — «Барселона» должен был состояться 27 февраля в Москве.

ЦСКА с 14 победами и 10 поражениями занимает 6-е место в турнирной таблице Евролиги. «Барселона» идет на первой строчке с 20 победами и 5 поражениями.