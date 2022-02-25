Баскетбольный «Зенит» прокомментировал перенос матчей российских клубов в Евролиге

«Зенит» опубликовал заявление клуба в связи с переносом матчей российских клубов в 27-м туре Евролиги.

«Баскетбол должен быть вне политики. Эта основополагающая аксиома должна стоять в основании любого турнира и любого соревнования. Несмотря на все различия во взглядах и предпочтениях, европейские клубы объединяются идеей развития баскетбола вне зависимости от политической конъюнктуры. Мы уважаем взгляды каждого из клубов-участников Евролиги и готовы бороться за то, чтобы эти взгляды были озвучены.

В нашем клубе игроки, тренеры и специалисты из Испании, Греции, Литвы, США, Украины, Молдавии, Польши, Белоруссии и России. Нас всех объединяет одно большое общее дело — баскетбол. Мы все вместе и наши семьи, и близкие переживаем сложившуюся ситуацию и хотим дальше идти к нашим целям, сражаться на паркете с остальными клубами Евролиги честно и благородно. Это наша жизнь, и мы все хотим играть.

Надеемся на правильное и компромиссное решение собрание клубов Евролиги, которое позволить полноценно продолжить сезон. Все три российских клуба своим выступлением в этом сезоне это право заслужили. Уверены, что и «Зенит», и ЦСКА, и УНИКС готовы и впредь доказывать это исключительно на баскетбольной площадке», — говорится в сообщении клуба.

Три российских команды идут в зоне плей-офф Евролиги, занимая пятое («Зенит»), шестое (ЦСКА) и седьмое место (УНИКС).