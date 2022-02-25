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Сегодня, 17:28

Российские команды будут проводить домашние матчи Евролиги на нейтральной территории

Иван Торопцев
Корреспондент
Евролига.
Фото Global Look Press

Российские команды будут проводить домашние матчи Евролиги на нейтральной территории, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на пресс-службу турнира.

Евролига совместно с 18 командами, участвующими в турнире, сформирует план, согласно которому российские команды не будут проводить в России домашние матчи. Планируется, что эти встречи будут сыграны на нейтральной территории в запланированные ранее даты.

Ранее стало известно, что Евролига перенесла матч ЦСКА — «Барселона», который должен был пройти 27 февраля в Москве.

В Евролиге участвуют три российских клуба: ЦСКА, «Зенит» и УНИКС.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220225/evroliga-1775107863.html
Евролига
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