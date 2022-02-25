Российские команды будут проводить домашние матчи Евролиги на нейтральной территории

Российские команды будут проводить домашние матчи Евролиги на нейтральной территории, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на пресс-службу турнира.

Евролига совместно с 18 командами, участвующими в турнире, сформирует план, согласно которому российские команды не будут проводить в России домашние матчи. Планируется, что эти встречи будут сыграны на нейтральной территории в запланированные ранее даты.

Ранее стало известно, что Евролига перенесла матч ЦСКА — «Барселона», который должен был пройти 27 февраля в Москве.

В Евролиге участвуют три российских клуба: ЦСКА, «Зенит» и УНИКС.